Скандальное убийство эстонского музыканта: Госсуд оправдал Кареля Шмутова, превышения обороны не было

Госсуд отметил, что у бывшей жены Шмутова и Рятте в свете предыдущих событий имелись основания опасаться, что Рятте может напасть на нее еще раз.

В отличие от уездного и окружного суда Государственный суд решил, что во время совершения деяния Шмутов находился в состоянии необходимой обороны и его следует оправдать. По мнению суда, то, закончилось ли к этому моменту нападение на самого Шмутова, не имеет решающего значения. По словам самого обвиняемого, он видел, что основная агрессия Рятте была направлена на женщину, поэтому в первую очередь ему (Шмутову — прим.ред.) нужно было обеспечить ее безопасность.

Криминальная коллегия пояснила, что необходимая оборона означает не только защиту самого себя, но защиту другого человека, на которого может быть совершено противоправное нападение. В данном случае речь шла о непрекращающейся ситуации нападения. Рятте нападал на женщину и раньше, по факту чего полицией было возбуждено уголовное дело. Всего за несколько минут до трагической кульминации событий Рятте ударил женщину железным ломом по голове, после чего она убежала к соседям и вызвала полицию. То, что Рятте продолжал вести себя агрессивно и на улице, подтвердили и свидетели.

По оценке Государственного суда, допустимые пределы необходимой обороны превышены не были.

Более подробно об убийстве мы писали ЗДЕСЬ.