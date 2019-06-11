Скандал вокруг мусора: зять бывшего вице-мэра Таллинна отдан под суд

В мае 2017 года КаПо задержала в рамках уголовного дела вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

Обвинения Арво Сарапуу в конфликте интересов на рынке вывоза мусора в Таллинне были выдвинуты в марте 2017 года в публикации газеты Eesti Ekspress. По данным издания, Сарапуу через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Антикоррупционная комиссия Рийгикогу тогда сообщила в прокуратуру о возникновении у нее подозрений, что в деятельности Сарапуу могут быть признаки злоупотребления служебным положением на рынке услуг по вывозу мусора в эстонской столице. Показания против Сарапуу на заседаниях комиссии давали Райн Вяэна и Арго Лууде, которые возглавляют две крупные фирмы по вывозу мусора — Ragn-Sells и Eesti Keskkonnateenused.

В прошлом году прокуратура закрыла дело Сарапуу. Он должен был выплатить государству 12 000 евро.

Теперь же наступает время суда над Марго Томингасом и Кайдо Лаанъярвом.