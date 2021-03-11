Шрамов у них больше, чем у иного взрослого. Попавшие под пули лихулаского стрелка дети до сих пор ходят в больницу из-за отравления свинцом

Когда полицейские приехали в три часа ночи к Майе Рягастик с трагическим известием, она была еще не в курсе событий — интернет есть не везде.
"Мы все сломлены этим событием, по-прежнему сломлены. Я всегда боюсь, когда дети выходят из дома или в дороге. Я чувствую страх, когда читаю в прессе, что кто-то где-то применил оружие. У меня возникает паника", — рассказывает Майе.
Как сказала женщина, она считает справедливым наказанием для лихулаского стрелка пожизненное заключение. "Это не вернет потерю, но было бы справедливым. Я думаю, что таким людям не место в нашем обществе".
По словам матери, погибший Вирго был очень доброжелательным и готовым прийти на помощь человеком. "Он не ждал, когда его попросят — когда на болоте в Аэгвийду был пожар, он пришел вечером домой, переоделся и пошел добровольцем на помощь. Он ходил искать и потерявшихся людей", — рассказывает Майе. То же самое на суде про Вирго сказали и его друзья.
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Пострадавшие в результате обстрела дети ехали в машине вместе со своими бабушкой и дедушкой — Раулем и Юлле Хейнвер.
Поначалу им показалось, что прозвучали выстрелы охотников, но вскоре стало ясно, что нужно как можно быстрее спасать себя и детей. То, что Рауль сам получил ранение, он осознал позже, когда доехали до Скорой помощи. К сожалению, его супруге Юлле, с которой они прожили в браке 36 лет, врачи были помочь бессильны.
Родители пострадавших детей — Сирет и Рандо — еще весной сообщили знакомым, что дети выздоровели, но вскоре всё-таки выяснилось, что эта печальная история еще не закончилась.
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