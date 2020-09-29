ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО | Чудом остался жив. Как НЕ ездить на электросамокате

Департамент полиции и погранохраны поделился шокирующим видео, на котором видно, как человек, который видимо раньше ничего не знает о правилах дорожного движения, взял самокат и отправился ездить в центре Таллинна. В результате он чудом остался жив.
На видео видно, как молодой человек на электросамокате проносится по пешеходному переходу на красный свет. В итоге его сбивает уже начавший движение автомобиль. К счастью, водитель самоката остался жив и даже самостоятельно отошел с проезжей части, хотя от удара отлетел на пару метров.
Пострадавшего доставили в больницу на осмотр.
Полиция напоминает, что в отличие от находящихся в автомобиле людей, управляющие самокатом или велосипедом люди не защищены металлическим корпусом, подушками и ремнями безопасности.
В этом году произошло 189 ДТп с участием пешеходов, в результате которых скончались 10 человек.
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