29.09.2020, 12:08

ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО | Чудом остался жив. Как НЕ ездить на электросамокате

 (26)
EST 3

Департамент полиции и погранохраны поделился шокирующим видео, на котором видно, как человек, который видимо раньше ничего не знает о правилах дорожного движения, взял самокат и отправился ездить в центре Таллинна. В результате он чудом остался жив.

На видео видно, как молодой человек на электросамокате проносится по пешеходному переходу на красный свет. В итоге его сбивает уже начавший движение автомобиль. К счастью, водитель самоката остался жив и даже самостоятельно отошел с проезжей части, хотя от удара отлетел на пару метров.

Пострадавшего доставили в больницу на осмотр.

Полиция напоминает, что в отличие от находящихся в автомобиле людей, управляющие самокатом или велосипедом люди не защищены металлическим корпусом, подушками и ремнями безопасности.

В этом году произошло 189 ДТп с участием пешеходов, в результате которых скончались 10 человек.

Читайте также: