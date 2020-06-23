Серьезное ДТП в Кейла: две женщины и ребенок в больнице
Во вторник вечером на улице Койду в Кейла столкнулись два автомобиля, в которых находились в общей сложности шесть человек. Трое попали в больницу, пишет rus.err.ee.
Во вторник вечером на улице Койду в Кейла столкнулись два автомобиля, в которых находились в общей сложности шесть человек. Трое попали в больницу, пишет rus.err.ee.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Jeep Wrangler и Renault Laguna, в которых находилось в общей сложности шесть человек. Некоторые из них не сумели выбраться на улицу самостоятельно, их эвакуировали спасатели.
С места происшествия в больницу доставили двух женщин и одного ребенка.
По данным правоохранителей, водители обоих автомобилей были трезвыми. По первоначальной версии полиции, водитель Renault не остановился на перекрестке перед знаком STOP и не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Jeep.
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