Серьезное ДТП в Кейла: две женщины и ребенок в больнице

По предварительным данным, столкнулись автомобили Jeep Wrangler и Renault Laguna, в которых находилось в общей сложности шесть человек. Некоторые из них не сумели выбраться на улицу самостоятельно, их эвакуировали спасатели.

С места происшествия в больницу доставили двух женщин и одного ребенка.

По данным правоохранителей, водители обоих автомобилей были трезвыми. По первоначальной версии полиции, водитель Renault не остановился на перекрестке перед знаком STOP и не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Jeep.