Семейный конфликт в Ыйсмяэ: мужчина напал на женщину с ножом

18 ноября в полицию сообщили о семейной ссоре в квартире на Ыйсмяэ теэ.
22-летний мужчина напал с ножом на 19-летнюю женщину. Скорая помощь доставила женщину в больницу.
Мужчина по прибытии полицейских ушел из квартиры, но сам объявился после поисков. Полицейские задержали мужчину и доставили в отделение.
При ссоре присутствовал маленький ребенок.
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