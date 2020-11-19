Семейный конфликт в Ыйсмяэ: мужчина напал на женщину с ножом

22-летний мужчина напал с ножом на 19-летнюю женщину. Скорая помощь доставила женщину в больницу.

Мужчина по прибытии полицейских ушел из квартиры, но сам объявился после поисков. Полицейские задержали мужчину и доставили в отделение.

При ссоре присутствовал маленький ребенок.

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