Секретный доклад: руководство эстонского отделения Danske способствовало уходу подозреваемых в отмывании денег от ответственности

Финансовую инспекцию задолго до скандала мучило подозрение, что в таллиннском отделении Danske Bank что-то не так. Из Эстонии оказывались услуги клиентам, живущим в странах, где у банка представительств не было — с Украины, Азербайджана, России. 65% дохода здешнего филиала шло с тех краев, 47 млн евро в год. Инспекцию интересовало: откуда банк берет таких клиентов и вообще контролирует ли их? Аудиторы полтора месяца сидели в банке и разбирались.

Позже директор эстонского отделения Айвар Рехе признался в разговоре с руководителем Финансовой инспекции Килваром Кесслером: если бы не бизнес нерезидентов, то филиал не смог бы держаться на плаву.

Рапорт, который подготовили аудиторы, привел к увольнению Рехе, а бизнес нерезидентов Danske в Эстонии к началу 2016 был закрыт. Однако и спустя семь лет доклад, содержащий несколько сот страниц, читали очень немногие — из-за банковской тайны этот документ не является открытым.

Аудиторы обратили внимание на то, что на банк Danske в Петербурге, Баку и Киеве работали по договору сотрудники, обязанности которых по бумагам были строго ограничены — анализ рынка, прием документов. Но занимались они совсем другим.

Ни одного анализа договорные работники не выдали, зато организовали фабрики по производству фирм: в одном кабинете клиент мог получить как полочную фирму, так и банковский счет в Danske для перемещения денег в Евросоюзе. Фирмы основывались в многоквартирных домах, однажды — даже на перекрестке. Иногда клиента и в глаза не видели. О каком контроле клиентов и тем более их сделок и выгодоприобретателей можно говорить!

Как выяснили аудиторы, одним из самых курьезных случаев был тот, когда владелец Lantana Trade LLP успел за полтора года увеличить лимиты в инернет-банке Danske в 15 раз и довести их до 90 млн евро в неделю, прежде чем попал под подозрение.

Странным образом сотрудники Danske не обращали серьезного внимания на договоры, на основании которых их клиенты ворочали миллионами долларов. Некоторые такие договоры были абсурдными.

К примеру, компания Milecom Enterprises LLP купила 10 500 одногаллоновых (3,8 л) банок для краски, при этом стоимость одной банки составляла тысячу долларов. Фирма Hilux Services продала в неуточненном количестве трубы на 500 миллионов долларов! Если предположить, что это были такие же трубы, как и в предыдущей их сделке (металл, диаметром 1,62 м), то они должны были бы весить 344 820 тонн. Насколько реальна такая операция сотрудники Danske не задумывались. Еще один пример: фирма Lantana Trade Infocenter LLP должна была получить по договору 150 млн долларов, но на счет пришло в четыре раза больше — 582. И таких случаев множество.