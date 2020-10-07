СЕКРЕТНО | КаПо подозревает жительницу Эстонии в поддержке шпионажа против ЭР

Недавно полиция безопасности (КаПо) задержала женщину, после чего Харьюский уездный суд заключил ее под стражу.

Женщина не является госслужащим, не входит в какую-либо партию, не баллотировалась на выборах и не является общественным деятелем.

В интернете о ней почти нет информации. Известно, что она живет в Таллинне и занимается одним из эксклюзивных видов спорта. В прошлом году она побывала в Китае. В конце 90-х женщина получила высшее юридическое образование, после чего время от времени участвовала в судебных заседаниях в качестве юридического представителя.

Принадлежащая ей фирма занимается консультациями по вопросам бизнеса и управления. Доход от продаж в 2018 году составил примерно 30 000 евро, а прибыль — 16 000 евро. Во владении фирмы находились активы на сумму 600 000, за которые она еще не расплатилась.

Прокуратура предъявила женщине подозрение в установлении или поддержании направленных против Эстонской Республики отношений с лицом, действующим по заданию иностранного государства. За данное деяние можно получить до шести лет тюрьмы.

Кроме того, женщине предъявлено подозрение в поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики. При этом речь не идет о госизмене или тайном прослушивании. За этот вид преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 15 лет.

Пресс-секретарь госпрокуратуры сказал изданию, что комментировать содержание уголовного дела не может, поскольку оно засекречено.