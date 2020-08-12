12.08.2020, 14:47
Съехавший с дороги в Ярвамаа мотоциклист умер в больнице
В воскресенье я Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, когда мужчина на мотоцикле съехал с дороги.
В воскресенье я Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, когда мужчина на мотоцикле съехал с дороги.
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