Съехавший с дороги в Ярвамаа мотоциклист умер в больнице

Вечером 9 августа полиция получила сообщение о ДТП в Ярвамаа в деревне Имавере, где с дороги съехал мотоциклист. Водитель транспортного средства тяжело пострадал и умер вчера в больнице.

ДТП произошло в воскресенье на 3-м километре дороги Имавере-Кийгевере, когда двигавшийся на мотоцикле Yamaha 25-летний мужчина на пологом повороте отклонился влево и съехал с дороги. Мужчина тяжело пострадал, и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу, где он умер от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выяснят в ходе делопроизводства. Мужчина в момент ДТП был трезв и имел водительские права соответствующей категории. По первоначальной информации на мужчине в момент ДТП был шлем.