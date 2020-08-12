Съехавший с дороги в Ярвамаа мотоциклист умер в больнице
В воскресенье я Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, когда мужчина на мотоцикле съехал с дороги.
В воскресенье я Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, когда мужчина на мотоцикле съехал с дороги.
Вечером 9 августа полиция получила сообщение о ДТП в Ярвамаа в деревне Имавере, где с дороги съехал мотоциклист. Водитель транспортного средства тяжело пострадал и умер вчера в больнице.
ДТП произошло в воскресенье на 3-м километре дороги Имавере-Кийгевере, когда двигавшийся на мотоцикле Yamaha 25-летний мужчина на пологом повороте отклонился влево и съехал с дороги. Мужчина тяжело пострадал, и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу, где он умер от полученных травм.
Обстоятельства ДТП выяснят в ходе делопроизводства. Мужчина в момент ДТП был трезв и имел водительские права соответствующей категории. По первоначальной информации на мужчине в момент ДТП был шлем.
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