Сегодня огласят приговор Устименко, пытавшегося убить тюремного охранника
Сегодня выяснится, какое наказание назначат Юрию Устименко, пытавшемуся убить тюремного охранника. Сам Устименко на заседание не явился.
Сегодня выяснится, какое наказание назначат Юрию Устименко, пытавшемуся убить тюремного охранника. Сам Устименко на заседание не явился.
Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника.
Ключевой эпизод дела произошел 14 февраля 2017 года, когда Устименко, внявший наставлениям Лиличкина, набросился с бритвенным лезвием на 50-летнего тюремного охранника, сообщал ранее rus.err.ee.
Сначала он ударил его в шею, а когда тот прикрылся рукой, еще один удар последовал в руку.
Избежать трагедии помогло вмешательство коллег потерпевшего, которые скрутили дебошира.
Согласно обвинительному заключению, Устименко напал на охранника с целью убийства, желая отомстить ему за его профессиональную деятельность. А обвинение в подстрекательстве к убийству предъявили Лиличкину. По версии следствия, он призывал Устименко отрезать охраннику голову, выступал в роли морального наставника и, давая инструкции, способствовал последовавшей за этим попытке убийства. Также Лиличкина обвинили в том, что 24 июня 2017 года он ударил тюремного охранника ногой.
Юрий Устименко также обвиняется в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убийством тому самому охраннику, на которого напал в феврале.
Весной 2002 года Устименко и его подельник Дмитрий Медведев, прибыв в Эстонию незаконным образом из России (переплыли реку Нарва), взорвали в Таллинне бомбу и убили водителя такси и продавщицу. В Тарту они убили еще одну продавщицу, в Силламяэ — перевозившего деньги работника склада, а в Валке — полицейского. Медведев был убит в перестрелке в Валке, Устименко задержали позже в Польше.
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