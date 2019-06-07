Сегодня ночью в Пярну убили мужчину

Сотрудники полиции задержали сегодня ночью в Пярну нетрезвого 38-летнего мужчину, который подозревается в том, что он нанес своему 35-летнему знакомому смертельное ножевое ранение.
Сегодня в 1 ночи полиции сообщили, что в одной из квартир на улице Май в Пярну, вероятно, произошло тяжкое преступление. В ходе проверки сигнала в квартире был найден тяжело раненый мужчина.
Предполагается, что между находившимися в квартире мужчинами вспыхнула ссора. По предварительным данным, возбужденный 38-летний мужчина ударил ножом своего 35-летнего оппонента.
Медики доставили пострадавшего в больницу, но ранение оказалось настолько тяжелым, что мужчина скончался.
Подозреваемый задержан. Ранее он наказывался в уголовном порядке за совершение насильственного преступления.
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