Сегодня ночью в Пярну убили мужчину

Сегодня в 1 ночи полиции сообщили, что в одной из квартир на улице Май в Пярну, вероятно, произошло тяжкое преступление. В ходе проверки сигнала в квартире был найден тяжело раненый мужчина.

Предполагается, что между находившимися в квартире мужчинами вспыхнула ссора. По предварительным данным, возбужденный 38-летний мужчина ударил ножом своего 35-летнего оппонента.

Медики доставили пострадавшего в больницу, но ранение оказалось настолько тяжелым, что мужчина скончался.

Подозреваемый задержан. Ранее он наказывался в уголовном порядке за совершение насильственного преступления.