Сегодня ночью в пожаре жилого дома погиб пожилой мужчина

Это было деревянное здание размером 6 на 8 метров. Все, что смогли сделать пожарные — воспрепятствовать распространению огня на другие строения.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что в каждом жилом доме должен быть установлен датчик задымления.

В этом году в пожарах жизнь потеряли 18 человек.