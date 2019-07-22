22.07.2019, 09:41

Сегодня ночью в пожаре жилого дома погиб пожилой мужчина


rus.delfi.ee
EST
Сегодня ночью в пожаре жилого дома погиб пожилой мужчина
Andres Putting

Сегодня в 4.19 Центру тревоги сообщили, что в Лихула горит жилой дома. Пожарные прибыли на место в течение 6 минут, но строение уже сильным пламенем. В пожаре погиб мужчина.

Это было деревянное здание размером 6 на 8 метров. Все, что смогли сделать пожарные — воспрепятствовать распространению огня на другие строения.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что в каждом жилом доме должен быть установлен датчик задымления.

В этом году в пожарах жизнь потеряли 18 человек.

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