Сегодня ночью неизвестный вломился в здание Эстонского университета естественных наук
В ночь на понедельник неизвестный пытался вломиться в техническое здание Эстонского университета естественных наук в Тарту.
В ночь на понедельник неизвестный пытался вломиться в техническое здание Эстонского университета естественных наук в Тарту.
Руководитель отдела коммуникаций университета Ристо Метс подтвердил попытку проникновения в здание на улице Крейцвальди. "Причиненный ущерб не является значительным", — сказал Метс и пояснил, что вор оставил несколько царапин на ручке и стекле.
По данным полиции одно стекло было разбито. По состоянию на вторую половину дня понедельника расследование было только на начальном этапе. Есть данные, что злоумышленник пытался вывести из строя систему наблюдения. По предварительной информации, ничего вынести взломщику не удалось.
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