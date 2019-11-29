SEB предупреждает: в интернете снова распространяются мошеннические электронные письма!

Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте предельно осторожны используя присланные вам ссылки и передавая свои личные данные по электронной почте и другим каналам. Предупредите своих близких о действиях мошенников!

К сожалению, мошенники используют все больше возможностей, чтобы сделать свои письма наиболее похожими на высылаемые банком письма. Например, в мошеннических письмах отображается принадлежащий банку адрес отправителя info@seb.ee и используется подпись руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Банка Айнара Леппянена.

Обратите внимание, что в случае электронного письма помимо адреса отправителя можно проверить и другие параметры, помогающие убедиться в достоверности письма:

• в письме указана ссылка и при прохождении по ней открывается страница, очень похожая на страницу интернет-банка: следует всегда удостовериться, что в адресной строке указан домен seb.ee и в случае подозрений можно проверить сертификат страницы (сертификат должен быть выдан предприятию AS SEB Pank);

• запрашивается конфиденциальная информация (например, данные кредитной карты). В случае использования Smart-ID важно помнить, что не следует подтверждать действие, которое вы сами не инициировали;

• стиль письма, ошибки — письма мошенников часто с грамматическими ошибками и нелогично сформулированы.

На фото примеры писем от мошенников:

Фото: Facebook



