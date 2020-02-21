Сбивший в Ласнамяэ двух полицейских мужчина арестован. Ему предъявлено подозрение в покушении на убийство

По словам окружного прокурора Натальи Мийлвеэ, хоть задержанный ранее в уголовном порядке не наказывался, совершенное им деяние настолько тяжелое, что, по оценке прокуратуры, мужчину нужно заключить под стражу.

Ему предъявлено подозрение в покушении на убийство. На основании собранных к настоящему моменту улик можно предположить, что он пытался переехать полицейских специально, чтобы избежать наказания за вождение в состоянии наркотического опьянения и незаконное обращение с наркотиками.

Харьюский уездный суд ходатайство прокуратуры удовлетворил и задержал подозреваемого на два месяца.

19 февраля утром около 10 часов в Таллинне на парковочной площадке на ул. Кярбери в Ласнамяэ полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на автомобиле Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.