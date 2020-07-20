20.07.2020, 15:16

Сбивший троих велосипедистов нетрезвый водитель без прав получил условный срок

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Kohus
KohusFoto: Karl-Eerik Pink

Вступил в силу приговор Вируского уездного суда: 23-летний Фред-Ингвар, который три года назад в состоянии алкогольного опьянения сбил в волости Тапа троих молодых велосипедистов, получил в качестве наказания условное лишение свободы сроком на 4 года. Помимо этого против мужчины были выдвинуты еще два обвинения, пишет rus.err.

Согласно обвинительному заключению, 3 июня 2017 года в волости Тапа на шоссе Моэ-Ныммкюла 20-летний на тот момент Фред-Ингвар, находясь за рулем автомобиля Suzuki в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, врезался в ехавшую по обочине группу велосипедистов: 16-летнюю девушку, а также двух молодых людей в возрасте 17 и 19 лет.

Обвиняемый бросил машину на месте инцидента и сбежал, но позднее был задержан правоохранителями.

Помимо этого Фреда-Ингвара обвинили в том, что в марте 2017 года он применил насилие к представителю власти, оказав сопротивление полицейскому при задержании. Третий эпизод обвинения датирован маем 2018 года - тогда Фред-Ингвар угнал мопед.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства.

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