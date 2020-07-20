Сбивший троих велосипедистов нетрезвый водитель без прав получил условный срок

Согласно обвинительному заключению, 3 июня 2017 года в волости Тапа на шоссе Моэ-Ныммкюла 20-летний на тот момент Фред-Ингвар, находясь за рулем автомобиля Suzuki в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, врезался в ехавшую по обочине группу велосипедистов: 16-летнюю девушку, а также двух молодых людей в возрасте 17 и 19 лет.

Обвиняемый бросил машину на месте инцидента и сбежал, но позднее был задержан правоохранителями.

Помимо этого Фреда-Ингвара обвинили в том, что в марте 2017 года он применил насилие к представителю власти, оказав сопротивление полицейскому при задержании. Третий эпизод обвинения датирован маем 2018 года - тогда Фред-Ингвар угнал мопед.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства.