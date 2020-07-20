Сбивший троих велосипедистов нетрезвый водитель без прав получил условный срок(28)
Вступил в силу приговор Вируского уездного суда: 23-летний Фред-Ингвар, который три года назад в состоянии алкогольного опьянения сбил в волости Тапа троих молодых велосипедистов, получил в качестве наказания условное лишение свободы сроком на 4 года. Помимо этого против мужчины были выдвинуты еще два обвинения, пишет rus.err.
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