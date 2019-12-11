Сбивший насмерть женщину алководитель всего за месяц до этого был лишен прав за вождение в пьяном виде

Как пояснила Delfi прокурор Мильви Пруус, 49-летний водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем примерно за месяц до аварии со смертельным исходом.

”У мужчины была тяжелая степень опьянения, и, несмотря на то, что это было первое нарушение, прокурор ходатайствовал о признании его виновным и наказании в уголовном порядке”, — сказала она.

В качестве наказания суд назначил тогда шесть месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком в полтора года. Также мужчина был обязан исполнять требования инспектора по надзору, пройти социальную программу и не употреблять алкоголь в течение всего испытательного срока.

Таким образом, в момент совершения смертельной аварии, водитель находился на испытательном сроке. По словам прокурора, после ДТП мужчина был задержан. Он находился в алкогольном опьянении, степень которого предусматривает уголовную ответственность. ”Мужчина определенно на свободе опасен, поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте”, — добавила Пруус.

Позавчера суд ходатайство прокуратуры удовлетворил и заключил алководителя под стражу на срок до двух месяцев.