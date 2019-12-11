11.12.2019, 07:00

Сбивший насмерть женщину алководитель всего за месяц до этого был лишен прав за вождение в пьяном виде

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EST 32
Avarii Seli küla juures
Avarii Seli küla juuresFoto: Kaspar Pokk

Утром 8 декабря в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия. Как сообщает прокуратура, водитель менее месяца назад был лишен прав.

Как пояснила Delfi прокурор Мильви Пруус, 49-летний водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем примерно за месяц до аварии со смертельным исходом.

”У мужчины была тяжелая степень опьянения, и, несмотря на то, что это было первое нарушение, прокурор ходатайствовал о признании его виновным и наказании в уголовном порядке”, — сказала она.

В качестве наказания суд назначил тогда шесть месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком в полтора года. Также мужчина был обязан исполнять требования инспектора по надзору, пройти социальную программу и не употреблять алкоголь в течение всего испытательного срока.

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Таким образом, в момент совершения смертельной аварии, водитель находился на испытательном сроке. По словам прокурора, после ДТП мужчина был задержан. Он находился в алкогольном опьянении, степень которого предусматривает уголовную ответственность. ”Мужчина определенно на свободе опасен, поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте”, — добавила Пруус.

Позавчера суд ходатайство прокуратуры удовлетворил и заключил алководителя под стражу на срок до двух месяцев.

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