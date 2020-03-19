Сбитая автомобилем в начале марта женщина скончалась в больнице

На Сааремаа 6 марта автомобиль сбил 82-летнюю женщину, которую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Во вторник пострадавшая скончалась.
ДТП произошло в 15.25 на автобусной остановке Когула.
"Несчастье случилось, когда женщина вышла из автобуса и, не убедившись в безопасности перехода дороги, вышла из-за автобуса на проезжую часть. В результате чего получила удар от автомобиля Toyota", — сообщил начальник патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк. Находившаяся за рулем машины 50-летняя женщина не пострадала.
ДТП произошло на отрезке дороги, где разрешена скорость до 90 км/час. Погода была ясная, и дорога сухая.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Русская "таблетка от коронавируса" вызвала ажиотаж за границей
Израильские медики изменили мнение о коронавирусе
Жена экс-полковника Захарченко сбежала из РФ с конем
Итоги дня 18 марта: итого 110 зараженных коронавирусом в Армении