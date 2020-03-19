Сбитая автомобилем в начале марта женщина скончалась в больнице

ДТП произошло в 15.25 на автобусной остановке Когула.

"Несчастье случилось, когда женщина вышла из автобуса и, не убедившись в безопасности перехода дороги, вышла из-за автобуса на проезжую часть. В результате чего получила удар от автомобиля Toyota", — сообщил начальник патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк. Находившаяся за рулем машины 50-летняя женщина не пострадала.

ДТП произошло на отрезке дороги, где разрешена скорость до 90 км/час. Погода была ясная, и дорога сухая.

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