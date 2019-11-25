Сбежавший из Тартуской тюрьмы заключенный задержан

В воскресенье из Тартуской тюрьмы открытого отделения самовольно ушел 28-летний Яанис Арро. Министерство юстиции сообщило, что он был задержан в ночь на понедельник.
Открытая тюрьма является частью тюрьмы, она расположена за ее пределами. Заключенные этого отделения тюрьмы могут ходить на работу или учебу без наблюдения, но обязаны возвращаться в предназначенное время.
Яанис Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.
В отношении него было инициировано уголовное производство по статье о побеге.
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