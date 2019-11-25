25.11.2019, 09:24

Сбежавший из Тартуской тюрьмы заключенный задержан

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Tartu Vangla avatud uste päev
Tartu Vangla avatud uste päevFoto: Reigo Teervalt

В воскресенье из Тартуской тюрьмы открытого отделения самовольно ушел 28-летний Яанис Арро. Министерство юстиции сообщило, что он был задержан в ночь на понедельник.

Открытая тюрьма является частью тюрьмы, она расположена за ее пределами. Заключенные этого отделения тюрьмы могут ходить на работу или учебу без наблюдения, но обязаны возвращаться в предназначенное время.

Яанис Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.

В отношении него было инициировано уголовное производство по статье о побеге.

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