Сбежавший из Тартуской тюрьмы заключенный задержан

Открытая тюрьма является частью тюрьмы, она расположена за ее пределами. Заключенные этого отделения тюрьмы могут ходить на работу или учебу без наблюдения, но обязаны возвращаться в предназначенное время.

Яанис Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.

В отношении него было инициировано уголовное производство по статье о побеге.