10.04.2019, 17:09

Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан

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rus.delfi.ee
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Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан
PPA

Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.

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