Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан

Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.
Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.