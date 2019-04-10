Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан

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PPA

Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.