Сбежавшего из дома по уходу 77-летнего Лембиту нашли

Внимательный человек заметил вчера Лембиту в Таллинне в городском автобусе и сообщил об этом полиции. С мужчиной все в порядке, его доставили в дом по уходу.
3 июня около 15 часов 77-летний Лембиту перепрыгнул через забор Ируского дома по уходу и ушел в неизвестном направлении. Мужчина и раньше уходил таким образом, но всегда возвращался и помощи полиции в его поисках не требовалось.
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