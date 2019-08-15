15.08.2019, 17:46

Сбежавшего из дома по уходу 77-летнего Лембиту нашли

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rus.delfi.ee
EST 10
Сбежавшего из дома по уходу 77-летнего Лембиту нашли
Politsei foto

Внимательный человек заметил вчера Лембиту в Таллинне в городском автобусе и сообщил об этом полиции. С мужчиной все в порядке, его доставили в дом по уходу.

3 июня около 15 часов 77-летний Лембиту перепрыгнул через забор Ируского дома по уходу и ушел в неизвестном направлении. Мужчина и раньше уходил таким образом, но всегда возвращался и помощи полиции в его поисках не требовалось.

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