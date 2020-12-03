Сбежавшего из больницы 14-летнего Даниила помог найти внимательный водитель автобуса

В последний раз Даниила видели на автобусной остановке у центра Solaris 24 ноября в 9 часов утра, Даниил не пришел в школу и не вернулся домой. Родители Даниила обратились в полицию 25 ноября, и с этого времени полицейские Ида-Харьюкого отделения полиции занимались активными поисками, проверили места, где он мог бы находиться, и просмотрели записи камер видеонаблюдения, но к 1 декабря поиски не принесли результатов.

Подросток и раньше таким образом уходил из дома, но его быстро находили в подъездах или магазинах. В этот раз было основание полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что в среду вечером благодаря внимательным согражданам Даниила нашли и доставили для проверки здоровья в больницу. Чуть раньше полуночи Даниил самовольно покинул больницу, и его местонахождение снова было неизвестно.

В полночь прибывшая на место служебная собака нашла на парковочной площадке больницы на Палдиском шоссе мобильный телефон, но подростка на месте найти не удалось.

Описание внешности Даниила было у всех патрулей полиции и передано также транспортным предприятиям.

Позднее полиция сообщила, что Даниил найден в Таллинне благодаря внимательному водителю автобуса.

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