Сбежавшая из дома в Ласнамяэ 13-летняя Анастасия нашлась

В ночь на сегодня в полицию поступило сообщение, что вечером в Таллинне на улице Раадику из своего дома убежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее ходила гулять со своим домашним любимцем в парк Кивила. После прогулки девочка привела собаку обратно домой, но затем ушла из дома и не вернулась туда. По словам близких, девочка не отвечала на их звонки. Полиция проверила вчера ночью при поступлении сообщения как парк Кивила, так и другие места, где девочка может проводить время, но в этих местах ее найти не удалось. С ночи также был выключен мобильный телефон девочки.

Утром полиция продолжала сбор информации, и патрули проверяли в городе в разных районах возможные места остановки, где могла бы находиться разыскиваемая девочка.

Около 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что девочка сама вернулась домой сегодня до полудня. С ней все в порядке.

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