Сбежавшая из дома 13-летняя девочка найдена

В 12:45 полиция сообщила, что девочка нашлась и уже находится дома.

Вчера в полицию поступило сообщение, что вечером в Элва убежала из своего дома 13-летняя девочка. По словам близких, девочка, уходя из дома, взяла с собой свой мобильный телефон и еще непосредственно перед полуночью была активна в социальной сети, но с сегодняшнего утра телефон девочки выключен и нет возможности связаться с ней.

Полиция при поступлении сообщения проверила возможные местонахождения девочки как в Тарту, так и в Элва, но в этих местах ее найти не удалось. Также не знают о местонахождении девочки ее друзья и знакомые. Полиция продолжает сбор информации, и патрули проверяют возможные места остановки в разных районах Тартумаа, где разыскиваемая девочка могла бы проводить время.

Анна-Лийза и раньше так же убегала из дома, и тогда ее находили в Тарту, проводящей время в разных торговых центрах или слоняющейся по городским улицам. Поскольку же у девочки характер путешественницы, невозможно исключать, что она могла двинуться и в другие уезды.

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