Сависаару не компенсируют 229 000 евро расходов на адвокатов

Речь идет об уголовном процессе в отношении Эдгара Сависаара, которое было прекращено Харьюским уездным судом 5 июля 2018 года в связи с неизлечимым заболеванием подсудимого. Определение суда вошло в силу 21 декабря.

Защитники после вступления определения в силу подали 15 января в уездный суд ходатайство о компенсации расход в ходе следствия в размере 228 995 евро и 74 цента. Харьюский уездный суд оставил ходатайство без рассмотрения, сославшись на более раннюю практику Госсуда, которая говорит о том, что ходатайство о компенсации нужно подавать до того, как суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения. Если защитники ходатайствовали о прекращении производства, они должны были считаться с возможностью, что суд больше не будет проводить заседаний, в рамках которых можно было бы подать такое ходатайство.

Окружной суд согласился с позицией суда первой инстанции. Теперь ее подтвердила и коллегия по уголовным делам Государственного суда. Это означает, что оплата работы адвокатов в данном случае остается на плечах участников процесса.