14.02.2020, 12:38

Саперы нашли и уничтожили в Ида-Вирумаа несколько взрывных устройств

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Põhja-Eesti pommigrupp
Foto on illustratiivneFoto: Karli Saul

Как сообщил Идаский спасательный центр, в четверг в зоне ответственности Идаской саперной группы были найдены и обезврежены несколько взрывных устройств.

Как передала пресс-служба спасателей, в Нарва-Йыэсуу рядом с селом Аувере обезврежены найденные в лесу три 82-миллиметровые минометные мины, восемь различных снарядов и две ручные гранаты.

Были также обезврежены найденные в лесу неподалеку от деревни Хундинурга два 76-миллиметровых снаряда.

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