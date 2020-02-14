Саперы нашли и уничтожили в Ида-Вирумаа несколько взрывных устройств

Как сообщил Идаский спасательный центр, в четверг в зоне ответственности Идаской саперной группы были найдены и обезврежены несколько взрывных устройств.
Как передала пресс-служба спасателей, в Нарва-Йыэсуу рядом с селом Аувере обезврежены найденные в лесу три 82-миллиметровые минометные мины, восемь различных снарядов и две ручные гранаты.
Были также обезврежены найденные в лесу неподалеку от деревни Хундинурга два 76-миллиметровых снаряда.
Жена полузащитника сборной Украины исполнила гимн в белье
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее
Семью евреев высадили из самолета. Причина шокирует
В чем суть бойни на юге Казахстана?