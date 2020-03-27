Самосуд на улицах Таллинна: группа лиц нападала на наркодилеров

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали для проверки четырех мужчин, в отношении которых есть основание полагать, что они лишили в Таллинне свободы наркодилера и возможно, что пытались делать это и ранее.
В четверг вечером полиции сообщили, что в центре Таллинна в машину затащили мужчину и уехали. Полицейские начали поиск возможных преступников по горячим следам и задержали в ночь на пятницу в Ласнамяэ для проверки четверых мужчин.
„Задержанные рассказали, что их целью было забрать доход у людей, занимающихся продажей наркотических средств", — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. „Мужчины договорись о встрече через социальную сеть и планировали вместо сделки купли-продажи забрать у пострадавшего наркотики и при возможности и другое ценное имущество".
Был ли воплощен их план в жизнь, полиции сегодня неизвестно. Хотя личность возможной жертвы установлена, он не пожелал давать показания против этих мужчин и сообщил полиции, что встречался с друзьями. На основании собранной на данный момент информации есть основание полагать, что четверо задержанных для проверки мужчин пытались нападать на наркодилеров таким образом и раньше. Если у кого-то есть информация о подобных преступлениях, ее следует передать полиции.
„Когда пострадавшие скрывают такие преступление, возникает "эффект снежного кома", когда преступник чувствует себя безнаказанно и начинает действовать все смелее. Это не первый раз, когда вместо удачной сделки наркодилер становтся жертвой насилия", — сказал майор полиции Урмет Тамбре. "Хотя борьба с наркотиками в интересах всего общества, такие нападения на наркодилеров к цели не приведут, так как здоровью людей и общественному порядку вред наносят и продажа наркотиков, и насильственные преступления".
По словам майора полиции, полиция реагирует на все случаи, в которых в опасности находятся жизнь, здоровье или имущество людей.
„Хотя сейчас полицейские много времени уделяют на задания, связанные ограничениями, обусловленными чрезвычайным положением, злоумышленники не должны рассчитывать на свободу действий, каждое тяжкое преступление будет раскрыто", — сказал Тамбре.
Информацию о возможных наркопреступлениях можно передать на адрес pohja.vihje@politsei.ee или автоответчик 6124465.
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