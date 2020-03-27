Самосуд на улицах Таллинна: группа лиц нападала на наркодилеров

В четверг вечером полиции сообщили, что в центре Таллинна в машину затащили мужчину и уехали. Полицейские начали поиск возможных преступников по горячим следам и задержали в ночь на пятницу в Ласнамяэ для проверки четверых мужчин.

„Задержанные рассказали, что их целью было забрать доход у людей, занимающихся продажей наркотических средств", — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. „Мужчины договорись о встрече через социальную сеть и планировали вместо сделки купли-продажи забрать у пострадавшего наркотики и при возможности и другое ценное имущество".

Был ли воплощен их план в жизнь, полиции сегодня неизвестно. Хотя личность возможной жертвы установлена, он не пожелал давать показания против этих мужчин и сообщил полиции, что встречался с друзьями. На основании собранной на данный момент информации есть основание полагать, что четверо задержанных для проверки мужчин пытались нападать на наркодилеров таким образом и раньше. Если у кого-то есть информация о подобных преступлениях, ее следует передать полиции.