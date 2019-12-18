Самосуд: молодой житель Эстонии признался в убийстве пожилого гея, которого считал насильником. Но в суде все перевернулось

Но одна деталь выделяет Иво из большинства его эстонских сверстников. На предприятии было общеизвестно, что этот отличный работник — гей. Но это никого не беспокоило. Его друзья держались от места работы Иво в стороне.
Близко знавшим Иво людям было известно о гомосексуальности мужчины еще с советских времен, когда это было уголовно наказуемо.
У полиции не было поначалу по делу ни одного подозреваемого. Единственной ниточкой стали непонятные события полугодовой давности.
13 октября 2017 года Иво обратился в Курессаарескую больницу с травмами лица. Врачи оставили его под наблюдением на пять дней. Вернувшись на работу, Иво объяснил больничный неудачным падением.
Так как лечебное учреждение сообщило о подозрительных травмах пациента полиции, Иво пришлось пообщаться со следователем. Он рассказал, что якобы двое неизвестных попросили у него поздно вечером на улицах Курессааре закурить. Он не дал, и его сразу избили.
В ту же ночь, когда на Иво якобы напали, полиция получила телефонный звонок. Звонивший сообщил, что вроде бы Иво напоил и изнасиловал его друга Райво (имя изменено). Информатор хотел, чтобы полиция расследовала это дело.
"Полиция связалась с мужчиной, но он все отрицал", — сообщил прокурор Амур. Расследование избиения Иво и обвинений в изнасиловании завершились безрезультатно. Но после убийства Иво полиция к этим случаям вернулась.
Один друг признался в избиении, другой — в убийстве
Со дня убийства прошло немногим более двух недель, как полиция задержала 18-летнего Райна. Именно он сообщил осенью полиции об изнасиловании Райво. Райн признался, что самосуд учинил вместе со своим другом Рудольфом-Михкелем. И не на улице, а дома у Иво. И вроде бы пенсионер пообещал, что больше такого делать не будет.
Дальнейшее расследование выявило удивительную связь. За несколько часов до убийства Иво сидел в одиночестве в баре Kapteni Kõrts. А обслуживал его никто иной как кельнер Рудольф-Михкель. Задержали и этого 27-летнего молодого человека. На первом же допросе тот признался и в убийстве, и в избиении. Правда, отрицал участие в этом своего дружка Райна.
Прокурор описывает мотив убийства так: "Непосредственно перед убийством тот же друг вновь обратился к обвиняемым, рассказав, что Иво опять его сексуально использовал. Ну, они как друзья, поверили этому".
По версии обвинения Рудольф-Михкель отправился домой к Иво, там между мужчинами вспыхнула перепалка, Иво в целях самозащиты схватился за нож, но обвиняемый его выхватил и нанес несколько ударов самому Иво, который позже скончался от потери крови.