Самосуд: молодой житель Эстонии признался в убийстве пожилого гея, которого считал насильником. Но в суде все перевернулось

"Иво был очень приятный, прекрасный человек, — говорит знавший убитого многие годы коллега. — Был очень обязательным".

Но утром 9 апреля 2018 года Иво Тахула на работе на молочной ферме не появился. Телефонную трубку не брал. Хотя раньше в случае болезни всегда звонил.

Коллеги пошли проведать Иво на его съемную квартиру, но дверь не открыли. Позвонили на всякий случай в больницу и затем вызвали полицию. Открыв дверь, обнаружили труп с подтеками крови.

Поначалу полиция криминала не заподозрила. Только в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле Иво обнаружили многочисленные колотые раны. У мужчины была большая потеря крови.

Возник спор: медики Скорой утверждают, что не увидела признаки насилия полиция, а полиция говорит, что так сказали медики.

Так или иначе, осмотр места происшествия был произведен только на следующий день. А если учесть, что Иво умер за сутки до обнаружения тела, то станет понятно: полиция потеряла много драгоценного времени для задержания преступника.

По словам Сааремааского окружного прокурора Райнера Амура, все показывает на то, что преступник попытался удалить из квартиры следы своего пребывания.

На ферме никому не мешало, что скотник — гей

Один из коллег сообщил EE, что ему не известно, чтобы у убитого были враги. Он выглядел всегда внимательным и галантным человеком. По специальности Иво был животноводом-селекционером. Работая скотником-охранником на самой крупной молочной ферме Сааремаа, он получал 500-600 евро, плюс пенсию.