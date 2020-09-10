Самолет Nordica съехал со взлетной полосы в Швеции

Инцидент произошел с утренним рейсом Nordica № LO8811, который должен был направиться из Елливаре в Арвидсъяур.

Рейс обслуживал самолет Bombardier CRJ-900 с регистрационным знаком ES-ACD, который на низкой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Елливаре в 7:17 по местному времени.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо пояснил Delfi, что в конце тормозного пути носовое шасси самолета на низкой скорости оказалось примерно на два метра за краем взлетно-посадочной полосы и в инциденте никто не пострадал.

По сообщению Nordica, на борту было 19 пассажиров и четыре члена экипажа. Всех пассажиров отправили обратно в терминал.

"Nordica всесторонне помогает пассажирам и ассистирует шведским государственным чиновникам в расследовании случившегося ", — сообщило руководство Nordica. По факту случившегося начато расследование. Рейсом оперировала Xfly.