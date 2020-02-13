Самолет Nordica из-за технических проблем вернулся в аэропорт вылета. Его встречали 15 машин спасателей

Информация о возможности нештатной посадки поступила финским спасателям в 16.45. Как сообщил руководитель местной спасательной группы Мика Вильянен газете Ilta Sanomat, самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и четыре члена экипажа, вынужден был повернуть обратно вскоре после взлета.

Степень опасности была оценена как высокая, поэтому на летное поле были направлены 15 автомобилей спасателей, а также машины скорой помощи.

Ничего чрезвычайного, к счастью, не произошло и самолет приземлился в Турку благополучно. "Некоторые пассажиры были испуганы, но ничего серьезного", - сказал Вильянен.

По словам пресс-секретаря Nordica Тоомаса Уйбо, более подробно случившееся могла бы прокомментировать компания SAS, которая обслуживала тот рейс. "Могу лишь сказать, что самолет из-за небольшой технической поломки в целях обеспечения безопасности повернул обратно. Никакой чрезвычайной ситуации не было, посадка прошла в совершенно обычном режиме", - сказал Уйбо.

SAS пока не дал по случившемуся комментария.