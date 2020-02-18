18.02.2020, 16:49
Самолет AirBaltic из-за технических проблем совершил разворот над Эстонией
Сегодня во второй половине дня самолет компании AirBaltic, выполнявший рейс по маршруту из Риги в Хельсинки, сделал разворот над Пярнумаа.
Сегодня во второй половине дня самолет компании AirBaltic, выполнявший рейс по маршруту из Риги в Хельсинки, сделал разворот над Пярнумаа.
Представитель AirBaltic сообщил Delfi, что во время полета экипаж сообщил о пониженных показателях давления, и, в соответствии с правилами, пилоты приняли решение вернуться в Ригу.
После замены самолета рейс в Хельсинки всё-таки состоялся.
На карте Flightradar видно, как воздушное судно совершило разворот над Эстонией. В Ригу самолет летел уже на более низкой высоте, чем обычно.
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