С помощью мобильных камер замера скорости полиция собрала рекордную сумму штрафов

Всего в распоряжении Департамента полиции и погранохраны (PPA) находится восемь мобильных камер, по две в каждой префектуре.

В 2020 году с их помощью было выявлено в общей сложности 122 540 нарушений, за которые были назначены штрафы на общую сумму более 2,4 млн евро. Об этом изданию сообщила ведущий специалист по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

За год цифра выросла колоссально: в 2019 году мобильные камеры зафиксировали всего 21 997 нарушений, сумма штрафов за которые составила чуть более 450 000 евро. Справедливости ради однако стоит отметить, что мобильные камеры начали работать только в июле 2019 года, хотя даже с учетом этого рост огромен.

По словам Лойго, отдельной статистики по местоположению не ведется, поэтому сказать, где именно чаще всего превышали скорость, не представляется возможным. ”Места установки камер выбираются по результатам анализа, учитывающего как плотность движения в конкретных местах, так и частоту аварий. Прежде всего камеры используются в местах, где останавливать автомобили опасно”, — пояснила Лойго.

Это, например, многополосные шоссе с интенсивным движением, на которых очень сложно безопасно вычленять нарушителей. Либо места, где стоящие у дороги автомобили представляют опасность для других участников дорожного движения.