11.10.2019, 08:30

С начала года из Эстонии выслали более 40 проституток — преимущественно из Украины и России

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rus.delfi.ee
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LÕBUTÜDRUK
Foto on lavastatud.Foto: Tiit Blaat

В Эстонии растет число случаев, когда интимные услуги предлагают женщины из третьих стран — полиция высылает их из страны, ссылаясь на нарушение правил пребывания в Шенгенской зоне, передает rus.err.ee.

С начала текущего года из Эстонии выслано более 40 человек за занятие проституцией, подтвердили порталу ERR.ee в Департаменте полиции и погранохраны, отметив, что Эстония к настоящему времени достигла уровня благосостояния, который делает ее привлекательной для проституток из третьих стран.

"Число таких случаев в последний год увеличилось. В этом году в Эстонии было более 40 случаев, когда женщины из третьих стран оказывали здесь платные интимные услуги, тем самым злоупотребляя шенгенской визой или условиями безвизового режима. В связи с этим им было предписано покинуть Эстонию", — сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне, по словам которого высланные женщины были в основном приезжими из Украины и России.

В ответ на уточняющий вопрос о том, в чем именно в таком случае заключается нарушение шенгенских правил, в пресс-службе департамента пояснили, что если реальная цель посещения иностранцем Эстонии не соответствует заявленной, то Закон об иностранцах позволяет досрочно аннулировать его визу или действие в его отношение безвизового режима.

"После этого Департамент полиции и погранохраны на основании закона выносит предписание выехать из Эстонии, исполнение которого может быть как добровольным, так и принудительным, а также устанавливает запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны", — сообщила пресс-секретарь департамента Виктория Корпан.

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