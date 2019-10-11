С начала года из Эстонии выслали более 40 проституток — преимущественно из Украины и России

С начала текущего года из Эстонии выслано более 40 человек за занятие проституцией, подтвердили порталу ERR.ee в Департаменте полиции и погранохраны, отметив, что Эстония к настоящему времени достигла уровня благосостояния, который делает ее привлекательной для проституток из третьих стран.

"Число таких случаев в последний год увеличилось. В этом году в Эстонии было более 40 случаев, когда женщины из третьих стран оказывали здесь платные интимные услуги, тем самым злоупотребляя шенгенской визой или условиями безвизового режима. В связи с этим им было предписано покинуть Эстонию", — сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне, по словам которого высланные женщины были в основном приезжими из Украины и России.

В ответ на уточняющий вопрос о том, в чем именно в таком случае заключается нарушение шенгенских правил, в пресс-службе департамента пояснили, что если реальная цель посещения иностранцем Эстонии не соответствует заявленной, то Закон об иностранцах позволяет досрочно аннулировать его визу или действие в его отношение безвизового режима.