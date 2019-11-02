02.11.2019, 19:50

Рядом с островом Вийрелайд перевернулась лодка: в воде оказались семь человек

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Рядом с островом Вийрелайд перевернулась лодка: в воде оказались семь человек
PPA foto

В субботу, в 16:31 полиция получила сообщение о том, что в волости Муху, вблизи острова Вийрелайд перевернулась лодка, на борту которой находилось семь человек.

Капитан и шесть взрослых пассажиров упали в воду. Инцидент произошел в 200 м от берега, пишет rus.err.ee.

Все пострадавшие смогли сами добраться до берега, но им потребовалась первая помощь.

На сигнал бедствия отреагировали вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также морской патруль Западной службы спасения на воде.

Подробности происшествия выясняются.

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