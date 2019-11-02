Рядом с островом Вийрелайд перевернулась лодка: в воде оказались семь человек

Капитан и шесть взрослых пассажиров упали в воду. Инцидент произошел в 200 м от берега, пишет rus.err.ee.

Все пострадавшие смогли сами добраться до берега, но им потребовалась первая помощь.

На сигнал бедствия отреагировали вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также морской патруль Западной службы спасения на воде.

Подробности происшествия выясняются.