02.11.2019, 19:50
Рядом с островом Вийрелайд перевернулась лодка: в воде оказались семь человек
В субботу, в 16:31 полиция получила сообщение о том, что в волости Муху, вблизи острова Вийрелайд перевернулась лодка, на борту которой находилось семь человек.
Капитан и шесть взрослых пассажиров упали в воду. Инцидент произошел в 200 м от берега, пишет rus.err.ee.
Все пострадавшие смогли сами добраться до берега, но им потребовалась первая помощь.
На сигнал бедствия отреагировали вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также морской патруль Западной службы спасения на воде.
Подробности происшествия выясняются.
Убивает без разбора: почему запретили шиповник
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Рожавшую мамочку погубила ошибка и жестокость медика
Вся семья прокурора погибла в огне