Русскоязычным жителям Эстонии продолжают поступать звонки от лжеработников банка. От мошенников пострадали в Ласнамяэ и Маарду

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что проживающей на улице Муху в Ласнамяэ 60-летней женщине позвонили неизвестные с номера, якобы принадлежащего банку, и попросили для аннулирования совершенного в интернет-магазине заказа предоставить данные банковской карты. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезло более 900 евро.

24 июля поступило сообщение о том, что проживающей в Маарду 30-летней женщине позвонили с номера, якобы принадлежащего банку, и попросили для аннулирования совершенного в интернет-магазине заказа предоставить данные банковской карты. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезло более 1000 евро.

Общий ущерб от волны мошенничества, которая началась на прошлой неделе, оценивается сейчас в почти 25 000 евро.

Крупные эстонские банки отмечают, что самое важное помнить: банк никогда не запрашивает у клиента номер счета и реквизиты платежной карточки — номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если вы получили такой звонок, это, совершенно определенно — не сотрудник банка, и вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.

Более подробно о том, как не стать жертвой таких мошенников, читайте ЗДЕСЬ.