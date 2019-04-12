Русского экс-сотрудника КАПО обвиняют в шпионаже против Эстонии

В ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год была обнародована информация о том, что в марте был арестован бывший сотрудник КАПО Владимир Куликов.
Считавшегося в 1990-х годах одним из лучших сотрудников КАПО Куликова задержали по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии.
В 2012-м мужчина вышел на пенсию и работал тренером по дзю-до. Контакт с ним был установлен во время посещения России.
Куликов начал работать на российские спецслужбы после ухода из КАПО, а не во время службы.
Экс-капошник имеет государственную награду, врученную президентом Эстонии.