12.04.2019, 10:56

Русского экс-сотрудника КАПО обвиняют в шпионаже против Эстонии

 (113)
www.DELFI.ee
EST 16
Русского экс-сотрудника КАПО обвиняют в шпионаже против Эстонии
Foto: Madis Veltman

В ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год была обнародована информация о том, что в марте был арестован бывший сотрудник КАПО Владимир Куликов.

Считавшегося в 1990-х годах одним из лучших сотрудников КАПО Куликова задержали по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии.

В 2012-м мужчина вышел на пенсию и работал тренером по дзю-до. Контакт с ним был установлен во время посещения России.

Куликов начал работать на российские спецслужбы после ухода из КАПО, а не во время службы.

Экс-капошник имеет государственную награду, врученную президентом Эстонии.

Читайте также: