Руководившую масштабной подделкой госдокументов пенсионерку отправили за решетку на 8 лет

В итоге суд приговорил Генрихсон к 8 годам заключения и по одному эпизоду к денежному наказанию в 1000 евро.

Так как она уже находится под стражей в течение 1 года, 1 месяца и 2 дней, то ей придется отсидеть лишь 6 лет, 10 месяцев и 28 дней.

Кроме того суд конфисковал зарегистрированный на имя ее дочери автомобиль Toyota Auris и имущество, полученное преступным путем, на сумму в 86 793 евро.

Постановление суда еще не вступило в силу.

Судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством, начался два года назад.

Генрихсон обвиняется в руководстве преступной группировкой. На нее работали многие работники Департамента полиции и погранохраны, которые делали все для того, чтобы клиенты Генрихсон получили вид на жительство или эстонское гражданство, подделывая для этого государственные документы, в том числе, например, результаты экзамена по языку, виды на жительство, являющиеся основанием для получения гражданства документы и медицинские справки.

В 2017 году получили свое наказание подельники Генрихсон. Тогда главарь банды признала себя виновной лишь частично. Многие ее подельники пошли по пути опортунитета с прокуратурой. Но в случае предъявленного Генрихсон обвинения применение опортунитета невозможно.

История Генрихсон

На первый взгляд Любовь Генрихсон — обычная дама, которая ездит на Toyota Auris и живет в мустамяэской квартире. Тем не менее, последний раз женщина ”нормально” работала в конце 90-х. Барменом. Вероятно, именно тогда она и задумалась о ”другой” жизни и начала создание организованной преступной группировки (ОПГ), писал еженедельник Eesti Ekspress в 2017 году.

Генрихсон как самка паука плела сети и заманивала в них ”мальчиков на побегушках” и работников Департамента полиции и погранохраны. И они за вознаграждение помогали ”клиентам” в получении вида на жительство или гражданства Эстонии, а также других государственных документов (документов об образовании, результатах экзамена на знание государственного языка, врачебных справок и т. д.).