Руководившая масштабной подделкой госдокументов пенсионерка манипулирует здоровьем, чтобы избежать наказания

Медицинская экспертиза установила, что женщина недостаточно больна, чтобы ее можно было освободить из-под суда по состоянию здоровья, потому что при помощи лекарств она могла бы постоянно находиться в состоянии, которое позволяло бы ей без проблем участвовать в заседаниях.

Но тактика Генрихсон — не принимать лекарства перед заседанием, чтобы потом во время заседания дать вызвать себе скорую, которая установила бы плохое состояние здоровья, и это увенчается отменой заседания. После заседания женщина продолжает принимать лекарства и живет нормальной жизнью свободного человека до следующего заседания.

Прокурор ходатайствовал об аресте женщины, но уездный суд оставил это ходатайство без удовлетворения, указав, что, согласно Конституции, обвиняемый имеет право на физическую неприкосновенность и право самостоятельно свободно принимать решения, в данном случае относительно приема лекарств.

Из материалов уголовного дела суду известно, что и во время нахождения в тюрьме Любовь Генрихсон отказывалась от лечения — "прятала лекарства" и "выплевывала лекарства".

Прокуратура обжаловала решение суда в окружном суде, и вчера состоялось заседание, где было предусмотрено обсуждение жалобы, но по понятным причинам туда никто не явился. А именно, случайно на то же самое время в другом доме суда было назначено заседание по обвинению Генрихсон, куда она дала вызвать себе скорую.