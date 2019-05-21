21.05.2019, 11:03

Руководившая масштабной подделкой госдокументов пенсионерка манипулирует здоровьем, чтобы избежать наказания

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Александер Пихлак
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Ljubov Genrihson 2015. aastal kohtusFoto: Karin Kaljuläte

Два года назад начался судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством. Но ведение судебного процесса осложняет обстоятельство, что женщина перед заседаниями не принимает назначенные ей лекарства, чтобы избежать суда.

Медицинская экспертиза установила, что женщина недостаточно больна, чтобы ее можно было освободить из-под суда по состоянию здоровья, потому что при помощи лекарств она могла бы постоянно находиться в состоянии, которое позволяло бы ей без проблем участвовать в заседаниях.

Но тактика Генрихсон — не принимать лекарства перед заседанием, чтобы потом во время заседания дать вызвать себе скорую, которая установила бы плохое состояние здоровья, и это увенчается отменой заседания. После заседания женщина продолжает принимать лекарства и живет нормальной жизнью свободного человека до следующего заседания.

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Прокурор ходатайствовал об аресте женщины, но уездный суд оставил это ходатайство без удовлетворения, указав, что, согласно Конституции, обвиняемый имеет право на физическую неприкосновенность и право самостоятельно свободно принимать решения, в данном случае относительно приема лекарств.

Из материалов уголовного дела суду известно, что и во время нахождения в тюрьме Любовь Генрихсон отказывалась от лечения — "прятала лекарства" и "выплевывала лекарства".

Прокуратура обжаловала решение суда в окружном суде, и вчера состоялось заседание, где было предусмотрено обсуждение жалобы, но по понятным причинам туда никто не явился. А именно, случайно на то же самое время в другом доме суда было назначено заседание по обвинению Генрихсон, куда она дала вызвать себе скорую.

Поскольку срок апелляции еще не вышел, суд перенес заседание, но на данный момент время нового заседания еще не назначено. На самом деле, срок жалобы еще и не начался, потому что Генрихсон попросила прислать ее перевод на русский, который ей пытаются передать с прошлого понедельника. Срок составляет 15 дней, которые отсчитываются с момента доставки жалобы обвиняемому или его адвокату.

Но зато назначено следующее содержащее обвинение Генрихсон судебное заседание, которое должно состояться 10 июня. По всей вероятности, Генрихсон опять не примет лекарства и никакого обсуждения по существу там на заседании не будет.

68-летняя Любовь Генрихсон обвиняется в руководстве преступной группировкой. На нее работали многие работники Департамента полиции и погранохраны, которые делали все для того, чтобы клиенты Генрихсон получили вид на жительство или эстонское гражданство, подделывая для этого государственные документы, в том числе, например, результаты экзамена по языку, виды на жительство, являющиеся основанием для получения гражданства документы и медицинские справки.

В 2017 году получили свое наказание подельники Генрихсон. Тогда главарь банды признала себя виновной лишь частично. Многие ее подельники пошли по пути опортунитета с прокуратурой. Но в случае предъявленного Генрихсон обвинения применение опортунитета невозможно.

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